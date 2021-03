Roma, viola il coprifuoco e si intrufola in un appartamento per…rubare la bici (Di giovedì 11 marzo 2021) Questa notte un malvivente ha pensato bene di infrangere il coprifuoco per tentare il furto in un appartamento. La chiamata al Nue 112 è arrivata attorno all’1:43 di questa notte, pochi istanti dopo le Volanti della Polizia di Stato si sono dirette in via di Quarto Peperino. Sul posto hanno trovato un 35enne che si era introdotto all’interno dell’appartamento e che era intento a rubare una bicicletta. Il ladro, di origine brasiliana, è stato così arrestato e accompagnato presso il Tribunale di Roma per convalidare dell’arresto. Il caso è trattato dal Commissariato Flaminio di Polizia di Stato. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 marzo 2021) Questa notte un malvivente ha pensato bene di infrangere ilper tentare il furto in un. La chiamata al Nue 112 è arrivata attorno all’1:43 di questa notte, pochi istanti dopo le Volanti della Polizia di Stato si sono dirette in via di Quarto Peperino. Sul posto hanno trovato un 35enne che si era introdotto all’interno dell’e che era intento a rubare unacletta. Il ladro, di origine brasiliana, è stato così arrestato e accompagnato presso il Tribunale diper convalidare dell’arresto. Il caso è trattato dal Commissariato Flaminio di Polizia di Stato. su Il Corriere della Città.

