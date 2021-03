Pratola Serra | ad ottobre la decisione del Tar per lo scioglimento del consiglio comunale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl governo entro tre mesi dovrà consegnare al Tar del Lazio tutti gli atti che a finescorso portarono allodi, comune di meno di 4 mila abitanti alle porte di Avellino indicata come la “Città dei motori” (nel suo territorio da decenni è insediato uno stabilimento Fiat, oggi Fca), per forme d’ingerenza da parte della criminalità organizzata. L’ha deciso il Tar del Lazio con un’ordinanza pronunciata nell’ambito di un ricorso proposto dall’ex amministrazione, con in testa l’ex sindaco Emanuele Aufiero. Il Tar, per decidere sul ricorso, ha ritenuto necessario acquisire “gli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato non prodotti dalle parti e, in particolare, la relazione della Commissione di accesso nominata ai sensi dell’art. 143 del ...