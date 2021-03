Perché Oprah Winfrey è stata la vera forza dell’intervista a Meghan e Harry (Di giovedì 11 marzo 2021) La scena è questa: ci sono Meghan Markle e Harry – visibilmente emozionati – seduti su un divano e Oprah Winfrey su di una poltroncina, di fronte a loro, che ascolta e incalza all’occasione. E non si parla d’altro. Le rivelazioni degli ex Duchi di Sussex hanno scombussolato opinione pubblica, media e, dulcis in fundo, l’intera royal family. D’altra parte, le tematiche toccate durante l’intervista sono forti, degne di essere quanto meno valutate; eppure, la vera potenza di questa sconvolgente chiacchierata non sta nelle parole di Meghan o nei riferimenti di Harry a sua madre. La vera forza è Oprah. Tenendo da parte la questione che solo lei sia stata in grado di mettere a segno un tale colpaccio, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 marzo 2021) La scena è questa: ci sonoMarkle e– visibilmente emozionati – seduti su un divano esu di una poltroncina, di fronte a loro, che ascolta e incalza all’occasione. E non si parla d’altro. Le rivelazioni degli ex Duchi di Sussex hanno scombussolato opinione pubblica, media e, dulcis in fundo, l’intera royal family. D’altra parte, le tematiche toccate durante l’intervista sono forti, degne di essere quanto meno valutate; eppure, lapotenza di questa sconvolgente chiacchierata non sta nelle parole dio nei riferimenti dia sua madre. La. Tenendo da parte la questione che solo lei siain grado di mettere a segno un tale colpaccio, ...

LadySaffo79 : RT @gayit: Quando Oprah Winfrey difese il coming out di Ellen: 'Se è lesbica, è perché Dio l'ha fatta così' - la clip è virale https://t.co… - Salepepe14 : RT @gayit: Quando Oprah Winfrey difese il coming out di Ellen: 'Se è lesbica, è perché Dio l'ha fatta così' - la clip è virale https://t.co… - gayit : Quando Oprah Winfrey difese il coming out di Ellen: 'Se è lesbica, è perché Dio l'ha fatta così' - la clip è virale… - DrApocalypse : Quando #OprahWinfrey difese il coming out di Ellen: 'Se è lesbica, è perché Dio l'ha fatta così' - la clip è virale - LadyButterflai : @LauraFRomagnosi @iakling @SilviaBolzi @eluzzara @stanzaselvaggia Quindi capisci che questa intervista puó sconvolg… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Oprah Meghan Markle salvata dal suicidio da una donna vicina a Lady Diana: ecco chi potrebbe essere ... che non sarebbe stato un bene per l'istituzione' , ha detto Meghan Markle intervistata da Oprah : Sono andata da una delle persone più anziane per ottenere aiuto. E lo condivido perché, ci sono così ...

Kate Middleton, indiscrezioni - choc: come è ridotta dopo le bordate di Meghan Markle. Lite isterica e pianto prima delle nozze... La clamorosa intervista di Meghan Markle e del principe Harry a Oprah Winfrey che ha travolto i Windsor continua a scuotere la Gran Bretagna e la famiglia reale in ...essere scoppiata a piangere perché ...

Facebook, perché «Le migliori frasi di Osho» è stata oscurata qualche ora Corriere della Sera ... che non sarebbe stato un bene per l'istituzione' , ha detto Meghan Markle intervistata da: Sono andata da una delle persone più anziane per ottenere aiuto. E lo condivido, ci sono così ...La clamorosa intervista di Meghan Markle e del principe Harry aWinfrey che ha travolto i Windsor continua a scuotere la Gran Bretagna e la famiglia reale in ...essere scoppiata a piangere...