Pd | Cuppi | ' serve guida salda per iniziare percorso di rigenerazione'

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Ilche abbiamo davanti è quello dell'Assemblea per scegliere un segretario o una segretaria o andare verso il Congresso. Ma gli italiani chiedono unache possaundi rifondazione eche possa dare sicurezza e certezze. E' importante che il Pd torni a essere visto come forza responsabile capace dire il Paese". Lo ha detto la presidente del Pd Valentinaad Agorà.

Per laa Sky il ruolo di Letta nel Pd potrebbe essere di massimo prestigio, " figura ... Escludono tutti la possibilità di un "reggente", dato che moltoin casa Pd per risollevarsi dopo il ...un luogo di confronto urgente, se necessario anche rinviando la data dell'Assemblea nazionale"... annuncia inoltre. Una riunione, quest'ultima, che si terrà già domani, visto che di tempo ...Credo che la sua scelta vada rispettata. “Serve un grande campo democratico”, ha aggiunto (LaPresse) – “Zingaretti ha espresso un grido di dolore, una grande sofferenza rispetto allo state delle cose ...Un tweet ieri mattina per dire che l’ipotesi è più che concreta. Che Enrico Letta potrebbe davvero prendere in mano il Pd dalle macerie in cui lo ha lasciato Nicola Zingaretti. «Sono grato per la quan ...