La Juventus si arrende di misura al Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club, impedendo all’Italia di avanzare ulteriormente nella competizione. Dopo la dolorosa eliminazione dell’Inter, anche i bianconeri devono lasciare il torneo, lasciando il nostro calcio senza rappresentanti nel prosieguo della competizione. La sfida tra le due grandi formazioni europee si conclude con un 1-0 che apre nuovi scenari e sfide da affrontare nel futuro.

La Juventus è stata sconfitta dal Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club e così l’Italia ha perso entrambe le proprie rappresentanti al primo turno della fase a eliminazione diretta della competizione FIFA in corso di svolgimento negli USA: dopo il ko dell’Inter per mano del Fluminense, i bianconeri si sono dovuti arrendere al cospetto della formazione spagnola per 1-0, ora attesa dal confronto con la vincente del confronto tra Borussia Dortmund e Monterrey. Tudor si è affidato al 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali protetto da Kalulu, Rugani e Kelly; chiavi del centrocampo affidate a Locatelli e Thuram, con Cambiaso e Alberto Costa sugli esterni; Conceiçao e Yildiz alle spalle dell’unica punta Kolo Muani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La Juventus cede di misura al Real Madrid e saluta il Mondiale per Club

