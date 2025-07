Laliga concede Rayo a suonare i primi due giorni fuori Vallecas

Il Rayo Vallecano potrà disputare le prime due partite lontano da Vallecas, una decisione sorprendente che apre nuove prospettive per la squadra. La Liga ha infatti concesso questa richiesta durante i lavori di rinnovo dello stadio, permettendo così al club di prepararsi al meglio per il debutto casalingo contro il Barcellona il 31 agosto. Un inizio di stagione ricco di sfide e aspettative: vedremo se questa scelta porterà fortuna ai madrileni.

2025-07-01 23:00:00 Calcio spagnolo: La lega ha concesso a Rayo Vallecano la sua richiesta di giocare i primi due giorni lontano da casa per le opere di rinnovo del Vallecas Stadium.? In questo modo, La prima partita a Rayo Vallecano a Liga sarà il 31 agosto contro il Barcellona. L’incontro dovrà essere giocato domenica con totale sicurezza, perché Giovedì 28 la squadra Iñigo Pérez giocherà la seconda tappa del round precedente della Conference League.? La partita europea del 28 sarà molto probabile a Vallecas. Non è sicuro, ma tutto indica che, per coefficiente, il raggio giocherà l’idea del precedente come visitatore e la seconda tappa a casa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: rayo - primi - giorni - vallecas

UN ALTRO ETO'O La squadra B del Rayo Vallecano ha conquistato la promozione in RFEF (quarta serie spagnola) dominando il CD Varea con un netto 3-0 nel ritorno dei playoff, dopo aver vinto pure 2-1 all’andata. Protagonista assoluto? Etienne Eto Vai su X

Rayo Vallecano 2-2 Real Betis: I Verdiblancos rimontano due gol di svantaggio a Vallecas; Il Rayo Vallecano tornerà a giocare in Europa dopo 25 anni, eppure tutti odiano il presidente; Niente sorpasso in vetta per il Real Madrid: è 3-3 col Rayo Vallecano!.

“Como un Rayo”: viaggio nel cuore di Vallecas - Puoi tifare per il Real, per il Barça o per l’Atletico, ma Vallecas e il Rayo si portano nel sangue”. Scrive gianlucadimarzio.com

Le inchieste | Un giorno con gli ultrà del Rayo Vallecano: viaggio a Vallecas, il quartiere operaio di Madrid | Corriere TV - Accade a Vallecas, l’immenso quartiere operaio alla periferia sudest di Madrid, ogniqualvolta scende in campo il Rayo ... Segnala video.corriere.it