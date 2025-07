Tudor e Comolli delusi | Complimenti ai ragazzi ma c’è frustrazione

Dopo una battaglia emozionante contro il Real Madrid, Tudor e Comolli si confrontano con l’amarezza dell’eliminazione, riconoscendo comunque l’impegno dei loro giocatori. La delusione è palpabile, ma il loro affetto per la squadra rimane forte. È un momento di riflessione e crescita, che stimola a guardare avanti con speranza e determinazione. La strada verso nuovi successi è ancora lunga, e questa sconfitta può essere il primo passo verso il riscatto.

Le dichiarazioni del tecnico bianconero al termine della sfida contro il Real Madrid, valevole per gli Ottavi di finale dei Mondiali per Club Dopo l’Inter, anche la Juventus dice addio al Mondiale per Club, agli Ottavi di finale. I bianconeri di Igor Tudor escono per mano del Real Madrid di Alonso, che conquista la vittoria grazie ad un gol di Garcia (LaPresse) – Calciomercato.it “Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno rispettato il piano gara che era stato preparato – afferma il croato ai microfoni di Mediaset -. Hanno dato tutto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it