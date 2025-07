Bullismo in GU il nuovo decreto | potenziato il servizio di ‘Emergenza infanzia 114’ TESTO

Il nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, rafforzando il servizio “Emergenza infanzia 114” e introducendo misure innovative di prevenzione e monitoraggio. Entrato in vigore dal 16 luglio, questa normativa mira a tutelare i minori e garantire loro un ambiente più sicuro. Scopriamo insieme come queste iniziative rivoluzionano il panorama della protezione infantile.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto contro bullismo e cyberbullismo. La normativa, in vigore dal 16 luglio, rafforza il servizio "Emergenza infanzia 114" e introduce nuove misure di prevenzione e monitoraggio per una maggiore tutela dei minori. Supporto integrato con il numero 114 Il Decreto Legislativo n. 992025 introduce un sistema coordinato per contrastare .

Decreto legislativo su bullismo e cyberbullismo: piano strategico da 1,5 milioni di euro. Numero di emergenza 114 dedicato, indagine biennale ISTAT. Cosa è previsto. TESTO - Il governo si appresta a varare un importante decreto legislativo per combattere il bullismo e il cyberbullismo, con un piano strategico da 15 milioni di euro e il numero di emergenza 114 dedicato.

Bullismo e cyberbullismo, in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo: dal rafforzamento del servizio Emergenza infanzia 114 alle campagne informative nelle scuole. TESTO; Bullismo e Cyberbullismo: obblighi specifici dei dirigenti scolastici col decreto attuativo della Legge n. 70/2024; Ok del Consiglio dei Ministri a decreto legislativo contro bullismo e cyberbullismo.

Decreto legislativo su bullismo e cyberbullismo: piano strategico da 1,5 milioni di euro. Numero di emergenza 114 dedicato, indagine biennale ISTAT. Cosa è previsto. TESTO ... - Il cuore del decreto è il potenziamento del servizio "Emergenza infanzia 114", che riceverà un finanziamento triennale di 1,5 milioni di euro attraverso il capitolo di bilancio 533.

Bullismo e cyberbullismo: il MIM punta su dati ISTAT e numero 114 per un contrasto più rapido ed efficace - Una fotografia aggiornata e attendibile dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo sarà presto nelle mani del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM).