Irama mercoledì 2 luglio a Villa Manin

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con Irama! Mercoledì 2 luglio, Villa Manin a Codroipo si trasformerà nella cornice di un concerto imperdibile, aprendo il tour IRAMA LIVE 2025. Con il suo sound coinvolgente e l’energia travolgente, l’artista promette di infiammare i palchi dei principali festival italiani. Dopo due date sold out a Milano, Irama è pronto a conquistare il pubblico e a brillare sotto il cielo estivo. Non perdere l’occasione di essere parte di questa magia!

Manca sempre meno alla partenza dell’IRAMA LIVE 2025, il tour che partendo mercoledì 2 luglio da Villa Manin a Codroipo (apertura biglietteria ore 16:30, apertura porte ore 18:30, inizio concerto ore 21:00) porterà l’artista sui palchi dei principali festival del Paese, pronto a illuminare l’estate con tutta la sua energia travolgente. Dopo il successo del doppio appuntamento sold out all’Unipol Forum di Milano dello scorso maggio, Irama torna dal vivo con una nuova serie di concerti attesissimi, in cui darà voce ai brani più amati del suo repertorio e a momenti carichi di intensità. Da Mediterranea a Tu no, da Ovunque sarai a Arrogante, passando per brani intensi come Un giorno in più e Lentamente – presentata sul palco del Festival di Sanremo 2025 – ogni tappa del tour sarà l’occasione per vivere a pieno la forza del live di Irama, tra grandi hit e nuove emozioni da condividere. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Irama, mercoledì 2 luglio a Villa Manin

In questa notizia si parla di: irama - luglio - villa - manin

Irama è pronto a portare le grandi emozioni della sua musica a Villa Manin per la prima tappa del suo tour estivo: sarà una serata indimenticabile! ? Ci sono ancora biglietti disponibili: li trovate su TicketOne al link http://bit.ly/Irama0207T1 e alla biglietteria Vai su Facebook

Irama, mercoledì 2 luglio a Villa Manin; Irama accende l’estate: al via da Villa Manin il nuovo tour tra emozioni, hit e magia dal vivo; Irama fa tappa a Bari e accende l'estate con il suo tour 2025: dove e quando.

Al via l’Irama Live 2025 nei principali festival italiani, ecco tutte le date - MILANO (ITALPRESS) – Manca sempre meno alla partenza dell’Irama Live 2025, il tour che porterà l’artista sui palchi dei principali festival del Paese, pronto a illuminare l’estate con tutta la sua ene ... msn.com scrive

Irama, tutto pronto per il tour estivo 2025: la scaletta delle canzoni - MSN - Dopo i due concerti sold out a Roma e Milano, il tour estivo di Irama partirà il 2 luglio 2025 da Codroipo, in provincia di Udine, nella splendida cornice di Villa Manin, per poi proseguire ... Come scrive msn.com