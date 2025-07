Garcia stende la Juventus | il Real Madrid strappa il pass per i quarti

Un altro capitolo emozionante si chiude nel Mundial per Club, con il Real Madrid che lascia il segno e la Juventus costretta a salutare presto il torneo. Dopo l’uscita dell’Inter di Chivu, anche i bianconeri si arrendono all’assalto degli spagnoli, guidati da un Mbappé tornato in grande forma. La competizione si fa sempre più avvincente: scopriamo come gli spagnoli si sono imposti e quali sorprese ci attendono nei prossimi quarti di finale.

Dopo l’Inter di Chivu, anche la Juventus lascia in anticipo il mondiale per club. A strappare il pass per i quarti di finale è stato il Real Madrid che ha ritrovato MbappĂ© dopo lo stop per infortunio e vince 1-0 contro la Juventus. SPAGNOLI – Archiviato il brutto capitombolo dell’Inter, anche la Juventus di Tudor esce e saluta il Mondiale per Club agli ottavi, con il Real Madrid che strappa il pass per i quarti di finale grazie al gol di Gonzalo Garcia. Parte subito bene la Juventus con Kolo  Muani e Yildiz che nel giro di quattro minuti fanno tremare Courtois. Al 30? ci pensa Bellingham a far tremare la porta di Di Gregorio che chiude bene lo specchio della porta. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Garcia stende la Juventus: il Real Madrid strappa il pass per i quarti

