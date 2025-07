Cambiaso a Mediaset | La prossima stagione verrà approcciata in maniera diversa si riparte da zero Il bilancio del Mondiale è positivo vi spiego perché

Il futuro di Cambiaso si apre a Mediaset, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. La prossima stagione sarà affrontata con una prospettiva rinnovata: si riparte da zero, lasciando alle spalle le sfide passate e puntando a nuovi successi. Il bilancio del Mondiale 2023, positivo e ricco di insegnamenti, dà la carica necessaria per affrontare questa nuova avventura con entusiasmo e determinazione. Ecco perché tutto è possibile ora.

Cambiaso a Mediaset: «L’anno prossimo si riparte da zero». Il commento del laterale dei bianconeri dopo Real Madrid Juve e l’eliminazione della squadra di Tudor. Juve e Real Madrid si sono sfidate in un match da dentro o fuori. Clima da grande evento all’Hard Rock Stadium di Miami Garden, dove alle ore 21:00 italiane è andato in scena l’ottavo di finale al Mondiale per Club. Dopo la brutta sconfitta contro il Manchester City, la Juve di Tudor gioca un buon primo tempo ma cade nel secondo tempo a causa del gol di Gonzalo Garcia. Nel post partita di Real Madrid Juve 1-0, il match in gara secca valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, anche Andrea Cambiaso ha parlato a Mediaset. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com