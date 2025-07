Cambiaso a DAZN | Dispiace perché abbiamo fatto la partita giusta contro una delle squadre migliori del mondo Dobbiamo recuperare in vista della prossima stagione che sarà impegnativa

Andrea Cambiaso esprime rammarico dopo la battaglia contro il Real Madrid, sottolineando quanto la squadra abbia giocato al massimo contro uno dei club più prestigiosi del mondo. La prestazione, seppur encomiabile, lascia l’amaro in bocca, ma anche la determinazione a migliorare in vista di una prossima stagione impegnativa. La sfida dimostra che i bianconeri sono sulla strada giusta: ora, bisogna concentrarsi sul futuro e recuperare le energie per affrontare con rinnovata forza le sfide che verranno.

Andrea Cambiaso ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Andrea Cambiaso ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sull’ottavo di finale dei dei bianconeri al Mondiale per Club. PAROLE – «Dispiace perché abbiamo fatto la partita giusta contro una delle squadre più forti del mondo, è un peccato anche io dovevo fare delle scelte migliori in fondo. Verso la fine del secondo tempo eravamo stanchi, peccato per come è finita la stagione perché qualche rimpianto ce l’ho. Il primo Mondiale per Club è stato bellissimo, adesso dobbiamo recuperare e staccare la spina perché la prossima stagione sarà impegnativa». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso a DAZN: «Dispiace perché abbiamo fatto la partita giusta contro una delle squadre migliori del mondo. Dobbiamo recuperare in vista della prossima stagione che sarà impegnativa»

