Allevamenti industriali | l’intreccio tra lobby inquinatori e Commissione Ue L’Italia nella top five

Dietro la retorica della competitività e del cibo a buon mercato si nasconde un'intricata rete di sofferenza, inquinamento e disuguaglianze. In Europa, oltre 24mila allevamenti intensivi proliferano, spesso in collegamento con lobby influenti e decisioni politiche ambigue. Una mappa innovativa, realizzata dal collettivo AGtivist, svela questo scenario inquietante, offrendo uno sguardo indispensabile sulla realtà nascosta che minaccia la nostra salute e il nostro pianeta. È ora di aprire gli occhi e agire.

Sotto la retorica della competitività e del cibo a buon mercato, si estende una rete capillare di sofferenza, inquinamento e disuguaglianze. Più di 24mila allevamenti intensivi infestano oggi l’Europa: una mappa inedita, realizzata dal collettivo di giornalisti AGtivist, ha geolocalizzato queste strutture incrociando registri ufficiali, immagini satellitari e droni. Il risultato è un catalogo dell’orrore: capannoni che ospitano fino a 1,4 milioni di polli o 30mila suini, spesso oltre le soglie di legge, in condizioni che violano ogni principio di benessere animale e devastano territori e comunità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Allevamenti industriali: l’intreccio tra lobby, inquinatori e Commissione Ue. L’Italia nella top five

In questa notizia si parla di: allevamenti - industriali - intreccio - lobby

Maxi allevamenti: l’Italia al quinto posto in Ue per stabilimenti industriali - Sei un copywriter italiano. Scrivi un’introduzione brillante e grammaticalmente corretta in max 80 parole: tono chiaro, coinvolgente.

Allevamenti industriali: l'intreccio tra lobby, inquinatori e Commissione Ue. L'Italia nella top five; Food for Profit e i legami tra politica, industria della carne e allevamenti intensivi.

Gli allevamenti intensivi esclusi dalla direttiva UE emissioni industriali: un “regalo” alle lobby agroalimentari - greenMe - Gli allevamenti intensivi rientrano fra le principali cause del riscaldamento globale: secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, il settore zootecnico da solo è responsabile del 54% di tutte ... greenme.it scrive

Sempre più allevamenti intensivi in Europa: arriva la prima mappatura delle mega farm europee - La concorrenza cinese, le lobby industriali e le politiche dell’Unione europea sarebbero i fattori ... Lo riporta lifegate.it