Eterna emergenza

Che il clima in Lombardia sia in costante mutamento è ormai una realtà inconfutabile. Gli eventi di calore estremo, uniti a una persistente mancanza di vento, stanno ridefinendo le nostre giornate e le abitudini di tutti noi. È tempo di affrontare questa emergenza con consapevolezza e azioni concrete, perché il cambiamento climatico non è più solo una minaccia futura, ma una sfida attuale che richiede risposte immediate e condivise.

Giorni e giorni roventi, con le minime ampiamente sopra la soglia di tolleranza, un caldo senza tregua che rende impraticabili le ore centrali del giorno (e ormai non solo quelle). Ammettiamolo, anche i più “stoici” e gli afecionados dell’estate non ne possono più dell’aria che tira (o meglio non tira) in Lombardia. Siamo certamente di fronte a evento anomalo, per durata e proporzioni. Ma fino a un certo punto. Che il clima in Lombardia sia cambiato è ormai un dato di fatto. Al netto delle misure che istituzioni, politica locale e singoli cittadini possono adottare per contrastare l’implacabile incedere degli effetti del cambiamento climatico, bisogna pensare anche a interventi strutturali per gestire al meglio queste ondate di calore sempre più prolungate, insostenibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Eterna emergenza

In questa notizia si parla di: eterna - emergenza - giorni - tira

Feltri: Gualtieri sindaco dell'eterna emergenza, dai topi alle blatte volanti - Le blatte, più di ogni altro insetto, scatenano in me un senso di panico e disgusto irrefrenabile. La loro presenza trasforma ogni passeggiata in un incubo, rendendo impossibile godersi un momento di tranquillità.

Rilasciata dopo 51 giorni: “Si chiede la fine della guerra ma si dimenticano gli ostaggi. Dev’esserci un modo per stare insieme” Vai su Facebook

Tira il freno di emergenza in metro per nove volte in due giorni: fermato un 29enne - Leggo.it - Ha tirato il freno d'emergenza della metropolitana per ben nove volte in appena due giorni, causando blocchi su tre diverse linee e congestionando di fatto la regolare circolazione dei treni ... Da leggo.it

Pronto soccorso in eterna emergenza, tre giorni in barella al San Martino aspettando un letto - Dopo 66 ore la paziente ha firmato per uscire contro il parere dei medici e farsi visitare altrove. Scrive ilsecoloxix.it