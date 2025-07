Casanova Opera Pop a Venezia aggiunti due nuovi settori e gli schermi in platea Ultimissimi biglietti in vendita

Venezia si prepara ad accogliere l’evento musicale più atteso dell’estate: Casanova Opera Pop, il grande kolossal ideato da Red Canzian. Per soddisfare la crescente richiesta di biglietti, sono stati aggiunti due nuovi settori e gli schermi in platea per garantire una visione perfetta a tutti. Non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza unica: ultimi biglietti in vendita, affrettati!

VENEZIA – Ultimi preparativi per la messa in scena di Casanova Opera Pop, il kolossal di teatro musicale ideato, composto e prodotto da Red Canzian, atteso sabato 5 luglio per un appuntamento eccezionale e unico per la stagione, in Piazza San Marco a Venezia, ovvero il luogo simbolo del racconto stesso. Per la grande richiesta, e dopo avere testato l’effettiva visione del palco, sono stati appena resi disponibili due nuovi settori di posti a visibilità laterale (ultimi biglietti in vendita nei circuiti Ticketone e Vivaticket). Inoltre in platea, per favorire una migliore partecipazione anche dai posti più lontani, saranno allestiti schermi che riprendono i dettagli ravvicinati di ciò che accade sul palco. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Casanova Opera Pop a Venezia, aggiunti due nuovi settori e gli schermi in platea. Ultimissimi biglietti in vendita

In questa notizia si parla di: casanova - opera - venezia - aggiunti

CASANOVA, commedia musicale pop di Red Canzian; Venezia: nel giorno di San Marco, premiate le eccellenze della città; Casanova Opera Pop a Venezia, aggiunti due nuovi settori e gli schermi in platea. Ultimissimi biglietti in vendita.

Casanova Opera Pop a Venezia, aggiunti due nuovi settori e gli schermi in platea. Ultimissimi biglietti in vendita - VENEZIA – Ultimi preparativi per la messa in scena di Casanova Opera Pop, il kolossal di teatro musicale ideato, composto e prodotto da Red Canzian, ... lopinionista.it scrive

'Casanova Opera Pop': spettacolo teatrale di Red Canzian a Venezia - Spettacolo teatrale CASANOVA OPERA POP a Venezia, Piazza San Marco. Come scrive mentelocale.it