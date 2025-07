Ovidio Guzmán pronto a dichiararsi colpevole per narcotraffico

Ovidio Guzmán, figlio del celebre narcotrafficante Joaquín "El Chapo", ha sorpreso il mondo annunciando la sua volontà di dichiararsi colpevole di narcotraffico. La notizia, rivelata attraverso una mozione giudiziaria, segna un passo cruciale nel panorama della lotta contro il traffico di droga e potrebbe cambiare le sorti di un caso che tiene sotto pressione le autorità internazionali. La sua scelta apre nuovi scenari sul fronte della giustizia e della criminalità organizzata.

Ovidio Guzmán, alias "El Ratón" e uno dei figli di Joaquín "El Chapo" Guzmán, ha firmato ieri una mozione giudiziaria indirizzata alla Corte Distrettuale Meridionale di New York in cui ha detto che desidera dichiararsi "colpevole dell'accusa imputata ( narcotraffico )", "acconsentire alla disposizione del caso nel Distretto Settentrionale dell'Illinois in cui sono detenuto (a Chicago )" e "rinunciare al processo". Lo rendono noto i principali media messicani. Nel suo "consenso al trasferimento del caso per la dichiarazione di colpevolezza e la sentenza", datato 30 giugno, Ovidio Guzmán ha confermato che si dichiarerà colpevole nell'udienza programmata per il 9 luglio a Chicago in un accordo che risolverebbe anche il suo processo a New York. 🔗 Leggi su Quotidiano.net