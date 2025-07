Sovraffollamento carceri Nevi | Mattarella ha ragione non si può più rimandare nulla

Il sovraffollamento delle carceri italiane è una crisi che non può più essere rimandata. Nevi e Mattarella hanno ragione: l'urgenza di intervenire è ormai evidente. La situazione si fa insostenibile, mettendo a rischio la sicurezza e la dignità dei detenuti e del personale penitenziario. È il momento di agire, prima che questa emergenza sfugga di mano e comprometta irreparabilmente il nostro sistema penitenziario.

Il deputato e portavoce di Forza Italia ci tiene a spiegare quanto sia necessario intervenire con urgenza per le condizioni dei detenuti La situazione dei penitenziari italiani sta sempre più degenerando. Una morsa a tenaglia che si sta sempre più stringendo su se stessa, con i detenuti che non ce la fanno più e chi li controlla come la polizia penitenziaria che esorta il Governo a fare qualcosa, a decidere di intervenire al più presto. Una situazione insostenibile. Un argomento però di cui si tende a parlare poco e spesso anche male, anche perché è un argomento scomodo e scivoloso, soprattutto per i rimedi con cui si deve e si può intervenire con estrema chiarezza e urgenza, considerato che sono due anni almeno che esponenti del Parlamento cercano di portare avanti discorsi che vengono poi accantonati.