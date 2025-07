Real Madrid Juventus 1-0 bianconeri eliminati dal Mondiale per Club | la decide Gonzalo Garcia

Il sogno mondiale si spegne per la Juventus, sconfitta di misura dal Real Madrid in un match vibrante e ricco di tensione. Dopo l'eliminazione dell’Inter, anche i bianconeri vedono svanire le speranze di conquista, lasciando il palco alle grandi del calcio internazionale. La sfida, decisa da Gonzalo Garcia, evidenzia ancora una volta quanto sia difficile emergere tra le stelle del panorama mondiale. E ora, si apre un nuovo capitolo per il club torinese...

Real Madrid Juventus 1-0, dopo l’Inter, anche i bianconeri vengono eliminati dal Mondiale per Club: a deciderla è Gonzalo Garcia. Finisce qui l’avventura americane delle nostre rappresentanti italiane. Dopo l’ Inter, infatti, anche la Juventus viene eliminata dal Mondiale per Club. Ottavi di finale letali per i bianconeri, che non sono riusciti a superare il Real Madrid di Xabi Alonso. Nei primi minuti di gioco, la squadra di Tudor ha avuto più opportunità , sopratutto grazie all’asse Kolo Muani-Yildiz, entrambi pericolosi con un’occasione a testa dalle parti di Courtois. Il rendimento dei blancos è diventato sempre più fluido con il passare dei minuti, tuttavia nella prima metà di gara i principali rischi per la porta di Di Gregorio sono derivati esclusivamente dal tentativo ravvicinato di Bellingham e dalla forte conclusione da lontano di un instancabile Valverde. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Real Madrid Juventus 1-0, bianconeri eliminati dal Mondiale per Club: la decide Gonzalo Garcia

