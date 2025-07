Verstappen vicinissimo alla Mercedes Max verso l'addio alla Red Bull | F1 verso una mezza rivoluzione

Max Verstappen, il fenomeno della Formula 1, si avvicina a un possibile addio alla Red Bull per unirsi alla Mercedes nel 2026. La scuderia tedesca punta deciso sul campione olandese, pronto a rivoluzionare il panorama motoristico. Un cambio di rotta che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nel circus, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. Scopriamo insieme i dettagli di questa incredibile trattativa.

La Mercedes nel 2026 dovrebbe avere al volante Max Verstappen. Il pilota campione del mondo di F1 sta trattando con Toto Wolff e dovrebbe lasciare la Red Bull, che lo ha ingaggiato quando era un ragazzino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

