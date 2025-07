boxe mouhiidine torna dopo le olimpiadi e perde per ko bella vittoria di lenzi in world boxing cup

Dopo quasi un anno dall’amarezza delle Olimpiadi di Parigi 2024, Aziz Abbes Mouhiidine torna sul ring con la determinazione di sempre, ma il suo esordio nella World Boxing Cup ad Astana non è stato facile: una sconfitta per KO agli ottavi. Tuttavia, la serata ha sorriso a Lenzi, che ha conquistato una brillante vittoria. Una sfida che ribadisce quanto il mondo del pugilato sia fatto di alti e bassi, ma anche di grande passione e resilienza.

