Accordo con la Siria Israele sarà risarcito per la tregua a Gaza

In un nuovo capitolo di diplomazia mediorientale, l’accordo tra Israele e Siria segna un passo cruciale verso la stabilità. Con Israele che riceverà ricompense politiche in cambio di una tregua a Gaza, tra cui il rilancio dei negoziati con l’Arabia Saudita per un trattato di pace, si apre una speranza di dialogo e riconciliazione nella regione. La strada verso la pace, tuttavia, rimane complessa e tutta da percorrere.

Per porre fine all'offensiva a Gaza, Israele riceverà ricompense politiche, come la ripresa dei colloqui la potente Arabia saudita finalizzata a un futuro trattato di pace – anche se Riyadh .

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Accordo Bibi-Trump: stop a Gaza affidata a 4 nazioni arabe, allargamento Accordi di Abramo a Siria e sauditi, impegno di Israele ai 2 Stati, sovranità limitata in Cisgiordania. Precondizione: i processi a Bibi devono finire. Con la pressione Usa sugli aiuti militari Vai su X

Iraq, Libia e Iran. L’obiettivo è sempre l’espansionismo di Israele. P.S. “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza” è il mio nuovo... Vai su Facebook

Israele apre a un accordo e Trump cessa le sanzioni alla Siria. Attacchi dei coloni contro l’Idf. A Gaza 21 morti per un raid; Netanyahu ora vuole gli Accordi di Abramo con Siria e Libano. Nuovo vertice su Gaza, la guerra da 35,7 miliardi; Israele-Siria: in corso colloqui avanzati su un accordo bilaterale di sicurezza.

Netanyahu ora vuole gli Accordi di Abramo con Siria e Libano. Nuovo vertice su Gaza, la guerra da 35,7 miliardi - Sharaa, che si vede anche rimuovere le sanzioni Usa. Secondo huffingtonpost.it

Guerra Iran Israele, la situazione a Gaza e le ultime notizie di oggi 1 luglio. DIRETTA - Trump riceverà Netanyahu lunedì prossimo: lo riportano media Usa, secondo cui Washington sta conducendo 'colloqui p ... Riporta informazione.it