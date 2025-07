Sciopero della fame nelle galere di Orbán | Maja T rischia la vita

In un contesto di tensione e ingiustizia, Maja T., militante politica non binaria, da un anno si bate contro le condizioni detentive in Ungheria, rischiando la vita con uno sciopero della fame. La sua lotta simbolizza la resistenza contro le ingiustizie e le persecuzioni politiche. È urgente unirsi alla voce per chiedere libertà , giustizia e rispetto dei diritti umani.

Ancora più lontana dalla famiglia e sempre più a rischio della vita. Maja T, la militante politica non binaria detenuta da un anno in Ungheria dopo l'estradizione illegale dalla Germania

Maja ha 24 anni e vive in una cella d'isolamento. Circa un anno fa è stata illegalmente estradata in Ungheria dalla Germania, il suo paese, e oggi rischia 24 anni di carcere. La Corte costituzionale tedesca ha detto che quella estradizione era illegittima

