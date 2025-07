Ucraina Macron sente Putin dopo tre anni | Serve una tregua con Kiev

Dopo tre anni di silenzio, Emmanuel Macron ha ripreso i contatti con Vladimir Putin, sottolineando l'importanza di una tregua con Kiev. Questa mossa segna un passo significativo verso la riapertura di canali diplomatici, cercando di favorire una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. In un contesto internazionale sempre piĂą complesso, il dialogo tra le potenze europee e la Russia potrebbe rappresentare un punto di svolta fondamentale per la stabilitĂ regionale e globale.

Emmanuel Macron è tornato a parlare con Vladimir Putin per la prima volta da settembre del 2022, facendo capire di non voler lasciare a Donald Trump il monopolio del dialogo con il capo del Cremlino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ucraina, Macron sente Putin dopo tre anni: “Serve una tregua con Kiev”

In questa notizia si parla di: macron - putin - ucraina - sente

Macron rilancia l’Europa: pace in Ucraina, ultimatum a Putin e sfida a Trump - Emmanuel Macron si propone come il principale leader europeo nella crisi ucraina, rilanciando l'unità del continente e sfidando le dinamiche poste dal ritorno di Trump alla Casa Bianca.

UCRAINA - Macron sente Putin: "Cessate il fuoco al più presto e negoziati" https://napolimagazine.com/attualita/articolo/ucraina-macron-sente-putin-cessate-il-fuoco-al-pi-presto-e-negoziati-01-07-2025?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… Vai su X

DIEGO FUSARO: Trump sente Putin: colpirĂ l'Ucraina __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci Vai su Facebook

Macron sente Putin dopo 3 anni, tregua e negoziati il prima possibile. Poi chiama Zelensky - Pentagono blocca sistemi di difesa aerea per Kiev; Macron sente Putin, è la prima conversazione tra i due dal settembre 2022; Ucraina. Macron sente Putin, ma le posizioni restano distinte e distanti.

Macron parla due ore con Putin: non accadeva dal 2022. Poi sente Zelensky - Lo sforzo militare russo in atto da settimane trova conferma anche in una analisi dell’Afp secondo cui il numero di droni a lungo raggio lanciati dalla Russia è aumentato del 36,8% a giugno rispetto a ... Segnala ilsole24ore.com

Macron sente Putin, è la prima conversazione tra i due dal settembre 2022 - Fra i temi della conversazione il Medio Oriente, il programma nucleare iraniano e la guerra in Ucraina. Si legge su panorama.it