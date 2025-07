Caldo record bollino rosso in 18 città Verso firma protocollo per emergenze sul lavoro

L'Italia affronta un'ondata di calore senza precedenti, con 18 città sotto bollino rosso e condizioni climatiche estreme che mettono a rischio la salute e la sicurezza di tutti. Mentre il Paese si prepara a firmare un protocollo per le emergenze sul lavoro, i recenti incidenti e disagi testimoniano l’urgenza di intervenire. È fondamentale agire ora per tutelare cittadini e lavoratori da questa crisi climatica senza precedenti.

Il nostro Paese, come mezza Europa, è nella morsa del caldo per l'anticiclone africano, in alcune zone accompagnato da forti piogge. Nel Vicentino due operai hanno avuto un malore mentre lavoravano in cantiere. Il 2 luglio 18 città bollino rosso per il caldo. Interrotto “per diversi giorni” il traffico ferroviario Parigi-Milano dopo i temporali in Savoia. Frana nel Cadore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caldo record, bollino rosso in 18 città. Verso firma protocollo per emergenze sul lavoro

Caldo da bollino rosso in Lombardia, oggi attenzione alle attività all’aperto. In trent’anni otto gradi in più - Oggi in Lombardia si raggiungono temperature da bollino rosso, con un aumento di 8-10 gradi rispetto a giugno tra il 1991 e il 2020.

