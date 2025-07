Mondiale club | Real Madrid-Juventus 1-0 bianconeri eliminati

Un'altra giornata di delusione nel calcio italiano: dopo Inter e Juventus eliminate, il Mondiale per club perde ancora pezzi importanti. La sfida tra i Bianconeri e il Real Madrid si conclude con un 1-0 decisivo, segnato da Gonzalo Garcia, che consacra la vittoria spagnola. L'eliminazione mette in discussione la preparazione e le ambizioni italiane in questa competizione. Ora, resta solo da aspettare le prossime sfide per capire se il nostro calcio saprĂ risorgere.

Roma, 1 lug. (LaPresse) – Finisce agli ottavi di finale l'avventura della Juventus al Mondiale per club. I bianconeri sono stati sconfitti per 1-0 dal Real Madrid di Xabi Alonso, bravo a capitalizzare un ottimo avvio di secondo tempo nel quale Di Gregorio ha dovuto fare gli straordinari. A decidere la partita, al  54' una rete di Gonzalo Garcia che incorna sul cross di Alexander-Arnold. Dopo l'eliminazione di Inter e Juve non restano altre squadre italiane nella competizione. Il Real ai quarti affronterĂ la vincente della sfida tra Monterrey e Borussia Dortmund.

