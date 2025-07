Amalfi la nuova hypercar Ferrari in abito da sera

Amalfi diventa protagonista di un evento straordinario: la nuova hypercar Ferrari, vestita da sera, incanta oltre 1.000 clienti internazionali. Un omaggio alla città campana e al suo paesaggio mozzafiato, con il colore "Verde Costiera". Dotata di un potente V8 da 640 CV e uno sprint da 0-100 km/h in soli 3,3 secondi, questa vettura promette di rivoluzionare l'esperienza di guida quotidiana, portando il DNA del Cavallino ovunque tu voglia arrivare.

Oltre 1.000 clienti da tutto il mondo nella città campana, che Maranello ha voluto omaggiare, per la novità che raccoglie il testimone dalla Roma. "Verde costiera" il colore che fotografa uno dei paesaggi più belli del mondo. Motore V8 da 640 cv, sprint 0-100 in 3,3", frenata migliorata e listino da 240.000 euro. I progettisti: "Questa vettura può essere utilizzata tutti i giorni. A ccendi il motore, la guidi e senti subito il Dna del Cavallino rampante, in questo caso enfatizzato ancora di più”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Amalfi, la nuova hypercar Ferrari in abito da sera

