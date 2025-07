Mercato Milan-Roma scambio di portieri in vista? L’idea Sportiello-Gollini

Il mercato estivo si infiamma tra Milan e Roma, con un possibile scambio di portieri che potrebbe rivoluzionare le rispettive linee difensive. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’idea è quella di far dialogare Sportiello e Gollini, offrendo a entrambe le squadre una soluzione tattica e strategica. La questione è in movimento: sarà questa la mossa vincente per entrambe le società ?

Secondo quanto riferito da  Gianluca Di Marzio, potrebbe esserci un'operazione di mercato sull'asse Milan-Roma: Sportiello-Gollini?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato, Milan-Roma, scambio di portieri in vista? L’idea Sportiello-Gollini

In questa notizia si parla di: mercato - milan - roma - sportiello

Mercato, continua la corte del Manchester City alla Serie A: nel mirino un big del Milan - Il Manchester City non smette di puntare i riflettori sulla Serie A, con un occhio attento al futuro.

Mercato rovente in casa Milan: dopo Reijnders al City e Theo verso Madrid, anche Maignan è pronto a dire addio. Il portiere ha chiesto la cessione al Chelsea e ha già avvisato il club: o si chiude l’accordo, o resterà fino al 2026 senza rinnovo, per poi partire a Vai su Facebook

Mercato, Milan-Roma, scambio di portieri in vista? L’idea Sportiello-Gollini; Milan, alzata l'offerta per Jashari. Idea di scambio con la Roma per la porta; Roma-Milan, possibile scambio tra Gollini e Sportiello.

Scambio tra Roma e Milan: il bis è servito in un lampo - Trattativa a sorpresa tra rossoneri e giallorossi per chiudere un altro affare: svelati i nomi sul tavolo Sciolto il nodo plusvalenze, per la Roma comincia il vero e proprio mercato in entrata. Riporta asromalive.it

Asse Roma-Milan, ipotesi scambio tra Gollini e Sportiello: le ultime - Giallorossi e rossoneri valutano uno scambio di cartellini tra i due secondi portieri. Secondo ilromanista.eu