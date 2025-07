Povertà educativa in Italia | cresce il divario tra Nord e Sud

In Italia, la povertà educativa si insinua come un'ombra minacciosa, ampliando il divario tra Nord e Sud e lasciando troppi giovani senza pari opportunità di crescita. Mentre le disparità territoriali si intensificano, è urgente intervenire per garantire a ogni bambino e adolescente un futuro ricco di cultura e istruzione. La sfida è grande, ma il nostro impegno può fare la differenza. Ecco il quadro aggiornato…

In Italia, l’emergenza legata alla povertà educativa continua ad aggravarsi, colpendo soprattutto i minori tra i 6 e i 17 anni. Aumentano le disuguaglianze territoriali, con il Mezzogiorno in forte svantaggio rispetto al Centro-Nord. Le esperienze culturali, la lettura, il teatro e l’accesso alle tecnologie restano un privilegio per troppi giovani. Ecco il quadro aggiornato . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Lo studio "Povertà educativa e investimenti PNRR nelle regioni del Mezzogiorno", un'analisi sui divari territoriali in ambito educativo e sull'attuazione degli interventi previsti dal PNRR nelle aree meridionali del Paese. Il testo mette in luce le principali criticità

