Triathlon le classifiche aggiornate delle World Series 2025 Bianca Seregni con le big

Alla fine, solo i risultati più brillanti definiranno la regina del triathlon 2025. Bianca Seregni, con il suo talento e determinazione, si prepara a sfidare le avversarie nelle prossime tappe, puntando al massimo per conquistare il titolo mondiale. Con ancora molte sfide all’orizzonte, il percorso è tutto da scrivere, e l’azzurra ha tutte le carte in regola per lasciare il segno.

Al termine delle prime 3 tappe delle World Triathlon Championship Series 2025 l'azzurra Bianca Seregni si trova al sesto posto della classifica che a fine stagione stabilirà la campionessa del mondo: all'appello mancano ancora 4 tappe del circuito maggiore e le Finali, oltre ai Campionati Continentali su distanza olimpica. Ai fini della classifica, al termine della stagione per tutte le atlete conteranno il risultato delle Finali ed i 3 migliori risultati ottenuti nelle altre manifestazioni citate: devono ancora disputarsi le tappe di Amburgo, French Riviera, Karlovy Vary e Weihai, prima delle Finali di Wollongong, nonché, per l'Italia, gli Europei di Istanbul, che però andranno a sovrapporsi all'appuntamento transalpino del circuito maggiore.

Nella tappa casalinga delle World Championship Series, Bianca Seregni ha firmato il miglior risultato di sempre per la Nazionale di triathlon! L'impresa in Sardegna vale la cover della settimana!

Nella tappa casalinga delle World Championship Series, Bianca Seregni ha firmato il miglior risultato di sempre per la Nazionale di triathlon! L'impresa in Sardegna vale la cover della settimana!

Bianca Seregni storico argento alle World Series di triathlon ad Alghero; Bianca Seregni, che impresa! Il miglior risultato italiano di sempre nel WTCS; World Triathlon in Alghero: Beaugrand wins, Seregni is second.

Bianca Seregni riscrive la storia del triathlon italiano. Testa a Los Angeles 2028 - La triatleta 25enne Bianca Seregni ha chiuso al secondo posto la tappa di Alghero della Serie Mondiale e pensa già alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Bianca Seregni storico argento alle World Series di triathlon ad Alghero - Mai un'atleta azzurra era salita sul secondo gradino del podio.