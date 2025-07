Degrado delle città e delle periferie audizione di Piantedosi

Il degrado delle città e delle periferie rappresenta una sfida urgente e complessa che necessita di interventi concreti e strategie efficaci. Mercoledì 2 luglio, la Commissione parlamentare ascolterà il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in un'audizione cruciale, trasmessa in diretta webtv. Un momento fondamentale per comprendere le misure adottate e le prospettive future per ridare dignità alle nostre aree urbane, un passo importante verso un cambiamento reale e condiviso.

ROMA – Mercoledì 2 luglio la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolgerà l’audizione di Matteo Piantedosi (foto), Ministro dell’Interno. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14.30, presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Degrado delle città e delle periferie, audizione di Piantedosi

“Discariche a cielo aperto e degrado sulle spiagge, città abbandonata alla delinquenza” - riflettori su una situazione critica che affligge Mondragone. Tra la promessa di un rilancio turistico e le problematiche legate ai rifiuti e all’abusivismo, la comunità locale si trova a fronteggiare una realtà di degrado.

