Il Segno in Movimento Rampelli alla presentazione del docufilm

Non perdere l’appuntamento con la cultura e la danza: mercoledì 2 luglio, a Roma, Palazzo San Macuto ospiterà la presentazione del docufilm “Il Segno in Movimento” di Antonella Giovampietro, un omaggio vibrante ad Amedeo Amodio. Con i saluti del vice presidente della Camera, Fabio Rampelli, l’evento si rivela un’occasione imperdibile per scoprire un mondo di emozioni e storie straordinarie. La cultura prende vita in un momento unico, non mancare!

ROMA – Mercoledì 2 luglio, a partire dalle ore 17, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà la presentazione del docufilm “Il Segno in Movimento”, di Antonella Giovampietro, omaggio ad Amedeo Amodio. Sono previsti nell’occasione i saluti del vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli (foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Il Segno in Movimento”, Rampelli alla presentazione del docufilm

Omaggio ad Amedeo Amodio, la presentazione del documentario Amedeo Amodio -Il segno in movimento; Ad Amedeo Amodio Premio Camera dei Deputati, in anteprima docufilm biografico; «Così com’è», tra gesti e parole il movimento inatteso di vite sospese.

