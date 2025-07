Clamorose dichiarazioni di Tebas! Il presidente de LaLiga | Il Barcellona non può iscrivere Nico Williams Real? Va sanzionato

Clamorose dichiarazioni di Javier Tebas, presidente de LaLiga, scuotono il calcio spagnolo! Il leader della massima divisione iberica accusa il Barcellona di non poter iscrivere Nico Williams e propone sanzioni per il Real Madrid. Inoltre, esprime il suo parere sul Mondiale per club, senza filtri. Le sue parole promettono di scuotere il panorama calcistico: ecco cosa sta realmente accadendo nel cuore dello sport spagnolo.

Clamorose dichiarazioni di Tebas! Il presidente de LaLiga attacca Barcellona e Real Madrid! Poi il parere sul Mondiale per club Non si trattiene nelle dichiarazioni il presidente de LaLiga, il campionato spagnolo, Javier Tebas, che ha rilasciato delle dichiarazioni a margine del sorteggio del calendario della prossima stagione.

