Locatelli a Mediaset | Oggi abbiamo dato tutto ripartiamo da questo spirito La prossima stagione? Rispondo così

Locatelli a Mediaset ha condiviso le sue emozioni dopo la sfida contro il Real Madrid, sottolineando l'impegno e lo spirito di squadra messi in campo. Nonostante l’eliminazione dal Mondiale per Club, il capitano della Juventus dà un messaggio di forza e determinazione per ripartire con rinnovato entusiasmo nella prossima stagione. Questo atteggiamento testimonia come, anche nelle sconfitte, si trovi sempre la chiave per tornare più forti e pronti alle sfide future.

Locatelli a Mediaset: il commento del capitano della Juventus dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club. Le sue dichiarazioni. Dopo Real Madrid Juve 1-0, il match in gara secca valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, Manuel Locatelli ha parlato così a Mediaset. PARTITA – «Oggi abbiamo dato tutto nonostante fossero fortissimi. Abbiamo avuto un ottimo spirito di gruppo poi loro hanno segnato e noi no ed è un peccato. L’unica partita in cui abbiamo fatto davvero male è stata con il Manchester City, ma dobbiamo continuare come oggi». ELIMINAZIONE – «Oggi la Juve se esce non deve essere felice, oggi però siamo consapevoli di aver dato tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli a Mediaset: «Oggi abbiamo dato tutto, ripartiamo da questo spirito. La prossima stagione? Rispondo così»

Locatelli a Mediaset: «Brutta partita, abbiamo sbagliato tante cose. Ora non dobbiamo abbatterci perché il nostro obiettivo non cambia, vogliamo andare avanti» - Dopo la sconfitta pesante contro il Manchester City, il capitano della Juventus Locatelli non si perde d’animo.

