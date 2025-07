Elisabetta Franchi sulla separazione con Alan Scarpellini | Ingaggiai sette investigatori

Elisabetta Franchi, icona della moda italiana, si apre come mai prima d'ora nel podcast "Non lo faccio x moda" di Giulia Salemi. Con sincerità e coraggio, rivela dettagli inediti sulla sua vita, dal passato difficile ai traguardi raggiunti, e svela un retroscena sorprendente sulla fine della sua relazione con Alan Scarpellini, coinvolgendo addirittura sette investigatori. La sua storia è un esempio di determinazione e autenticità che ispirerà sicuramente molti.

Elisabetta Franchi, imprenditrice e direttrice creativa del suo omonimo brand, si è raccontata senza filtri nel podcast Non lo faccio x moda  di Giulia Salemi. In questa intervista ripercorre la sua vita: dall'infanzia difficile fino al successo conquistato senza scorciatoie, passando per i suoi grandi amori. Ha anche svelato un retroscena clamoroso sulla fine della relazione con Alan Scarpellini, padre di suo figlio Leone, parlando di quella dolorosa separazione. Il tono con cui Elisabetta Franchi parla della separazione è quello di una donna che ha accettato cosa è accaduto. Non menziona nessun risvolto giudiziario, non si piange addosso, non cerca colpevoli esterni, ma ricostruisce con lucidità la sofferenza e le tappe di un addio che ha avuto bisogno di conferme concrete.