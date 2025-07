L’errore della doccia fredda dormire nudi e bere bibite ghiacciate Matteo Bassetti e la ricetta per combattere davvero il caldo

L'estate porta con sé l'irrefrenabile desiderio di trovare sollievo dal caldo, ma attenzione agli errori che potrebbero peggiorare la situazione. Matteo Bassetti, celebre infettivologo genovese, smaschera miti come le docce fredde, il dormire nudi e le bibite ghiacciate, rivelando come questi comportamenti possano essere dannosi per la salute. Scopriamo insieme quali sono le strategie più efficaci per affrontare davvero il caldo senza rischi.

Non serve andare in montagna, dormire nudi, o farsi aiutare da un ventilatore. Secondo il dottor Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive all’ospedale policlinico San Martino di Genova, molti dei metodi più comuni con cui si tenta di combattere il caldo potrebbero risultare addirittura dannosi per la salute. No alla doccia fredda e alle bibite ghiacciate. Secondo il medico fare una doccia fredda potrebbe creare una «reazione opposta» all’effetto desiderato. «Troppo freddo, col caldo nel nostro corpo, potrebbe portarlo a produrre maggiormente calore. Quindi si rischia che sia addirittura peggiore», ha detto Bassetti al Messaggero. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: dormire - nudi - matteo - bassetti

Il Messaggero. Ian Storm · Run Away. «Faccio una doccia fredda così mi rinfresco». Oppure: «Bevo una bella bevanda ghiacciata». Tutti rimedi contro il caldo che possono nascondere gravi rischi per la salute. Anche dormire nudi può non essere utile. Se pen Vai su Facebook

Caldo, i rimedi sbagliati: dalla doccia (e le bevande) fredde a dormire nudi. Bassetti: «Rischi per la salute»; Alife, sparatoria nel parcheggio del centro commerciale: 80enne arrestato da carabinieri; Famiglia morta a Firenze, chi erano Margarida Alcione, Matteo Racheli e il figlio Elio: sopravvissuta solo la.

Caldo, i rimedi sbagliati secondo Bassetti: dalla doccia e le bevande fredde a dormire nudi - «Faccio una doccia fredda così mi rinfresco». Come scrive msn.com

Matteo Bassetti in pigiama sotto le coperte: “Vi spiego come mai dormire poco e male ha un impatto devastante sul nostro benessere” - Il Fatto Quotidiano - Trending News Matteo Bassetti in pigiama sotto le coperte: “Vi spiego come mai dormire poco e male ha un impatto devastante sul nostro benessere” ... Secondo ilfattoquotidiano.it