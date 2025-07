juventus conferenza stampa di tudor alla vigilia della partita

Alla vigilia della sfida epocale contro il Real Madrid, Igor Tudor, l'allenatore della Juventus, ha trasmesso entusiasmo e determinazione durante la conferenza stampa. Nonostante le sfide, Tudor si mostra fiducioso e motivato, sottolineando l’impegno e la preparazione della squadra. Con un clima di speranza e grinta, la Vecchia Signora si prepara ad affrontare una partita cruciale, pronta a scrivere un nuovo capitolo di questa appassionante stagione.

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato alla vigilia della partita contro il Real Madrid. "Siamo pronti per la sfida", ha detto Tudor. La Juventus si trova in una situazione difficile, ma Tudor è fiducioso. "Abbiamo lavorato duro per prepararci a questa partita", ha aggiunto. La squadra è motivata e