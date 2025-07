Rafa Marín sarà un nuovo giocatore di Villarreal

Il mondo del calcio è in fermento: Rafa Marin, giovane talento spagnolo, è pronto a vestire la maglia del Villarreal. Dopo un rapido accordo con il Napoli, l'operazione prevede un investimento di un milione di euro più un'opzione di acquisto da 15 milioni. Domani, il difensore sosterrà le visite mediche e, salvo imprevisti, si unirà alla squadra per rinforzare la linea difensiva gialla nella prossima stagione.

