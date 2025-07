Overthinking | quando pensare troppo diventa un problema serio

L'overthinking, o pensare troppo, può sembrare un modo per trovare soluzioni, ma spesso si trasforma in un ostacolo che minaccia il nostro equilibrio mentale. Quando la mente si perde in dettagli inutili e analisi infinite, il rischio è di perdere lucidità e serenità. Ma come riconoscere e affrontare questa trappola? Scopriamolo insieme, perché solo comprendendo questo fenomeno possiamo ritrovare la calma e il controllo.

L’overthinking è un processo di pensiero ripetitivo e sterile che può minare il nostro benessere psicologico. Analizzare eccessivamente passato e futuro senza giungere a soluzioni concrete intrappola la mente in un ciclo vizioso, compromettendo lucidità e serenità. Cos’è il fenomeno dell’overthinking L’overthinking è un pensiero ripetitivo e improduttivo che porta a un’analisi ossessiva di situazioni . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

