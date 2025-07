Wimbledon 2025 | Zverev saluta Djokovic cede un set Cadono 6 teste di serie

Wimbledon 2025 ci regala un another giorno di emozioni e sorprese sui campi dell’AELTC. Tra saluti inaspettati, cedevoli set e teste di serie che cadono una dopo l’altra, il torneo si conferma un palcoscenico di pura imprevedibilità. La seconda giornata, ricca di colpi di scena, si conclude puntuale con il rispetto del coprifuoco, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso: cosa ci riserveranno i prossimi turni?

Anche la seconda giornata di Wimbledon 2025 si dimostra abbastanza ricca in termini di cose che accadono sui campi dell'AELTC per quel che concerne il maschile. Ed è un martedì che termina a mezz'ora dal coprifuoco, che stavolta non viene superato perché l'organizzazione viene favorita da qualche congiuntura favorevole. Rimane però il dilemma: perché insistere sull'inizio alle 13:30 sul Centre Court e alle 13:00 sul Court 1 (14:30 e 14:00 in Italia) se un'ora prima della mezzanotte si deve chiudere? Cadono in tanti quest'oggi: da Alexander Zverev che saluta contro il francese Arthur Rinderknech ad Alexander Bublik che lascia il torneo subito contro lo spagnolo Jaume Munar (alla miglior stagione fuori dalla terra della sua vita, va detto).