Dopo una sfida intensa e ricca di emozioni, la Juventus ha dimostrato cuore e determinazione, anche in momenti difficili come l'infortunio di Yildiz. Tudor, soddisfatto ma consapevole delle sfide affrontate, invita i ragazzi a riposare bene, perché il cammino è ancora lungo. Ora, è il momento di ricaricare le energie e tornare più forti che mai. La prossima sfida ci aspetta, e noi siamo pronti a ripartire!

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul sull’ottavo di finale dei bianconeri al Mondiale per Club. PAROLE – «La sensazione è brutta perché abbiamo perso. C’è un po’ di rammarico ma i ragazzi hanno dato tutto». YILDIZ – «Erano in 10 che volevano il cambio. Pensavamo potesse farsi male, poi c’erano due con i crampi avevo paura di rimanere con un uno in meno. Il Real Madrid è di primo livello, loro sono micidiali quando ripartono, abbiamo dato tutto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor a DAZN: «I ragazzi hanno dato tutto, in dieci volevano il cambio. Adesso bisogna riposare bene, vi spiego la sostituzione di Yildiz»

