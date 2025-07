Juventus eliminata le pagelle del Mondiale per Club

Il Mondiale per Club della Juventus si è concluso agli ottavi di finale, contro il Real Madrid, lasciando sul campo emozioni e qualche rimpianto. La squadra di Allegri ha mostrato segni di crescita, superando avversari modesti, ma il cammino si è interrotto di fronte a una grande del calcio europeo. Quattro partite, due vittorie e due sconfitte: un bilancio che invita a riflettere sulle potenzialità future. Tuttavia, questa esperienza rappresenta un passo importante nel percorso di crescita dei bianconeri.

Il Mondiale per Club della Juventus si è chiuso agli ottavi di finale contro il Real Madrid. Una resa onorevole dei bianconeri al cospetto della squadra di Xabi Alonso, cancellata la brutta figura rimediata contro il Manchester City anche se l’esito è stato lo stesso: sconfitta ed eliminazione. Quattro partite, due vittorie e due ko: questo il bilancio. Successi arrivati contro avversari davvero troppo deboli per risultati significativi, mentre le fermate si sono materializzate davanti a due delle big d’Europa. E’ il modo che ha fatto la differenza. Come torna la Juventus dagli Stati Uniti? Di sicuro con le idee più chiare su quanto si dovrà fare nel corso del mercato per riparare gli errori della scorsa stagione e mettere a disposizione di Tudor una rosa competitiva. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Juventus eliminata, le pagelle del Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: juventus - mondiale - club - eliminata

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

#Juventus eliminata agli ottavi del #MondialeperClub Ecco quanto hanno guadagnato i bianconeri Vai su X

Stasera Juventus e Real Madrid si ritroveranno l’una contro l’altra negli ottavi del Mondiale per Club. Ma ricordate quando è stata l’ultima volta che le due si sono affrontate in una competizione ufficiale? Esatto, la famosa partita del rigore di Benatia su Lucas V Vai su Facebook

Real Madrid-Juventus, 1-0: bianconeri fuori dal Mondiale per Club; Anche la Juve saluta il Mondiale per Club, eliminata dal Real Madrid; Mondiale per Club: Il Real Madrid elimina la Juventus e vola ai quarti di finale. Decisivo un gol di Garcia.

Juventus-Real Madrid 0-1, le pagelle: Gonzalo Garcia (7) elimina i bianconeri, Di Gregorio (8) un gatto, Guler (7) che classe - Dopo l'eliminazione dell'Inter, anche i bianconeri vengono eliminati dalla competizione, spegnendo le speranze ... Lo riporta msn.com

Juventus, le pagelle del Mondiale per Club - Juventus battuta ed eliminata dal Real Madrid: il Mondiale per Club si conclude agli ottavi di finale. Da panorama.it