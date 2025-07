Baseball | Macerata regola Grosseto nel recupero di Serie A

Dopo tre riprese caratterizzate da un nulla di fatto, Macerata ha preso definitivamente il comando grazie a un irresistibile big inning. La squadra marchigiana ha dominato Grosseto, conquistando una vittoria fondamentale nel recupero di Serie A 2025 di baseball. Questo risultato non solo rafforza la posizione di Macerata, ma dà anche nuovo slancio alla corsa verso i playoff. Un esempio perfetto di determinazione e strategia che ispira tutti gli appassionati.

Termina con il trionfo di Macerata il recupero valido per la Serie A 2025 di baseball. La compagine marchigiana ha infatti regolato la Big Mat Grosseto, mettendo così finalmente in archivio la gara-2 inizialmente pianificata nel weekend dell’undicesima giornata. Match interessante quello tra le due compagini, perlopiù contrassegnato da un big inning che ne ha oltremodo indirizzato le sorti. Dopo tre riprese caratterizzate da un nulla di fatto, la partita si accende al quarto turno, preludio del grande attacco della Hotsand, la quale sferra l’artiglieria pesante proprio al quinto round. Sul parziale di 1-1 infatti Macerata prende il largo, passando prima con un singolo da due sigilli di Paolini, poi con un triplo di Fabrizio Miguel Eduardo che manda a referto due timbri e, in ultimo, con un singolo di Leonora. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Baseball: Macerata regola Grosseto nel recupero di Serie A

In questa notizia si parla di: baseball - macerata - grosseto - recupero

Baseball: Macerata frena Parmaclima nel venerdì di Serie A. Sconfitta anche San Marino - Nel primo giorno del weekend della Serie A 2025 di baseball, il Macerata sorprende battendo il Parmaclima con un netto 4-1, infliggendo così la prima sconfitta della stagione alla squadra parmense.

Baseball: Macerata regola Grosseto nel recupero di Serie A; Serie A Baseball, Girone A: domani sera il recupero Big Mat Grosseto-Hotsand Macerata; Serie A Baseball, girone A: il San Marino vince il recupero contro il BSC Grosseto.

Baseball Serie A, Girone A: allo Jannella il recupero Big Mat Grosseto-Hotsand Macerata - Quasi tutti a disposizione per Vecchi, Ericson Leonora di nuovo in diamante per Illuminati ... Lo riporta grossetosport.com

Serie A Baseball, girone A: il San Marino vince il recupero contro il BSC Grosseto - Il San Marino h a vinto il recupero della partita con il Big Mat Grosseto – rimandata lo scorso aprile per la morte di Papa Francesco – e si è avvicinato al primo posto ... Come scrive varese7press.it