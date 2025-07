Risultati Mondiale per Club LIVE | finisce la competizione per la Juve eliminata dal Real Madrid

Il Mondiale per Club si conclude con un'epica sfida, ma questa volta la Juventus vede sfumare il sogno: eliminata dal Real Madrid. La competizione, giocata in America, ha entusiasmato i tifosi e tenuto tutti col fiato sospeso. Ora, mentre si attendono gli ultimi aggiornamenti e la classifica finale, non resta che rivedere le emozioni di questa avventura. La passione juventina rimane viva: il prossimo anno sarà ancora più grande.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma degli ottavi di finale. Sabato 28 giugno, ore 18.00 – Palmeiras vs Botafogo 1-0 (100? Paulinho) Sabato 28 giugno, ore 22.00 – Benfica vs Chelsea 1-4 (64? James, 95? Di Maria, 108? Nkunku, 114? Neto, 117? Dewsbury-Hall) Domenica 29 giugno, ore 18.

