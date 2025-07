Xabi Alonso al settimo cielo per la vittoria contro la Juventus | Siamo molto contenti per il risultato del passaggio del turno e anche della prestazione Ecco cosa ho detto ai ragazzi per vincere la partita

Xabi Alonso si svela entusiasta dopo la vittoria contro la Juventus, celebrando non solo il passaggio del turno ma anche la prestazione brillante dei suoi giocatori. Con un sorriso di soddisfazione, l’allenatore del Real Madrid ha condiviso le strategie e l’energia che hanno portato alla vittoria, ispirando il team a dare il massimo. Ecco cosa ha detto ai ragazzi: la determinazione e il coraggio sono stati i veri protagonisti di questa impresa.

Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, ha commentato la vittoria contro la Juventus: tutte le dichiarazioni del tecnico spagnolo. Xabi Alonso ha commentato in maniera decisamente entusiasta la vittoria ottenuta dai suoi ragazzi blancos in Real Madrid Juventus. Ecco le parole dell’allenatore spagnolo dopo il successo contro i bianconeri al termine dell’ottavo di finale valido per il Mondiale per Club che si sta giocando negli USA. XABI ALONSO – « Siamo molto contenti per il risultato, del passaggio del turno e anche della prestazione. Penso che dopo i primi 15 minuti, in cui dovevamo prendere un po’ le misure sapevamo sarebbe stata dura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Xabi Alonso al settimo cielo per la vittoria contro la Juventus: «Siamo molto contenti per il risultato, del passaggio del turno e anche della prestazione. Ecco cosa ho detto ai ragazzi per vincere la partita»

