Colpo Napoli svolta arrivata da Lang | si firma grazie al suo gesto

Il Napoli si prepara a compiere un passo decisivo nel calciomercato con l’arrivo di Noa Lang, un nome che sta scuotendo le voci di mercato. Dopo le trattative con Marianucci e De Bruyne, il club azzurro ha puntato gli occhi su questa promettente ala olandese, simbolo di una svolta strategica per rafforzare la rosa di Antonio Conte. Tra entusiasmo e attesa crescente, bisogna solo attendere l’ufficialità di questa operazione che potrebbe rivoluzionare il futuro partenopeo.

Secondo quanto riportato dalla redazione di 'Sky Sport Italia', infatti, il Napoli ha raggiunto l'accordo totale con il PSV sulla base di 25 milioni di euro più altri 5 di bonus.

