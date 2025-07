Mecca analizza Real Madrid Juve | Blancos troppo più forti di una squadra a cui manca questo Le parole lapidarie salvano quei due bianconeri | Lui è stato ottimo mentre questo bianconero è stato monumentale

Edoardo Mecca analizza con precisione il confronto tra Real Madrid e Juventus, sottolineando come i blancos si siano dimostrati troppo forti per una squadra che, pur buona, manca di alcune qualità fondamentali. Le parole di Mecca, però, evidenziano anche due performance salvate, con un bianconero definito "monumentale" e l’altro "ottimo". La sfida ha rivelato le lacune della Juventus, lasciando comunque spazio a speranze di miglioramento.

