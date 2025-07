Juventus Dean Huijsen | il rimpianto della squadra e la sfida

Dean Huijsen, giovane talento olandese, si prepara a sfidare la Juventus con il Real Madrid al Mondiale per Club, portando con sé un carico di emozioni e ambizioni. La sua cessione al Bournemouth, venduto per 15,2 milioni di euro con una plusvalenza significativa, rende questa sfida ancora più avvincente: sarà l'occasione per dimostrare tutto il suo valore e riscattarsi dai rimpianti passati. La partita promette emozioni intense, e Dean è pronto a scrivere il suo capitolo.

Dean Huijsen, giovane difensore olandese, affronta la Juventus con il Real Madrid al Mondiale per Club, deciso a dimostrare il suo valore. «Conosco tutti alla Juve, ma oggi voglio batterla», ha dichiarato a DAZN, mostrando determinazione. La sua cessione al Bournemouth per 15,2 milioni di euro, con una plusvalenza di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Dean Huijsen: il rimpianto della squadra e la sfida

