Calciomercato estero Leeds scatenato per il ritorno in Premier League! Dopo Nmecha e Bijol terzo colpo in arrivo

Il Leeds United non si ferma più: con Nmecha e Bijol già piazzati, il club inglese è pronto a sorprendere ancora, puntando tutto su un colpo di grande impatto nel reparto difensivo. La corsa verso la Premier League si fa sempre più emozionante, e l’arrivo di Sebastiaan Bornauw, centrale belga del Wolfsburg, conferma la volontà di rinforzare la rosa per ottenere una pronta risalita. Il mercato estero si infiamma, e le sorprese sono dietro l’angolo.

Il Leeds United prosegue la sua campagna acquisti in vista del ritorno in Premier League e ufficializza un colpo importante per il reparto difensivo. Dalla Bundesliga arriva Sebastiaan Bornauw, centrale belga di 26 anni, acquistato dal Wolfsburg.

