Juventus eliminata dal Mondiale per Club il Real Madrid vince 1-0

In un emozionante confronto internazionale, la Juventus saluta il Mondiale per Club dopo una sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid. Decisivo un gol di Gonzalo Garcia all’inizio della ripresa, che manda i Blancos ai quarti di finale. Un risultato che segna un'altra delusione per il calcio italiano, mentre il Real Madrid si proietta verso nuove sfide: la prima di una serie di emozioni da vivere nel torneo.

Decisivo un gol di Gonzalo Garcia MIAMI (STATI UNITI) - Dopo l'eliminazione dell'Inter, esce di scena anche la Juventus. A passare ai quarti di finale del Mondiale per Club è il Real Madrid, che batte 1-0 i suoi avversari di giornata grazie a una rete di Gonzalo Garcia in avvio di ripresa.

