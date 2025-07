Il ministro Lollobrigida col casco forma di Parmigiano | Se serve… La valanga di sfottò nei commenti | cosa ha scritto Luca Bizzarri

Il ministro Lollobrigida conquista i social con il suo casco a forma di Parmigiano Reggiano, scatenando una valanga di commenti e sfottò. Mentre alcuni applaudono l’originalità, altri non perdono occasione per prendere in giro la sua trovata culinaria. E cosa ha scritto Luca Bizzarri? Restate con noi per scoprire quale simpatica frecciatina si cela dietro questa ironica trovata del ministro.

Se serve mettersi un casco da football americano marchiato Parmigiano Reggiano per «rendere più forte il nostro export», il ministro Francesco Lollobrigida non è tipo da tirarsi indietro. E così ha fatto con tanto di foto sul suo profilo Instagram. «Questo è il casco “forma” di Parmigiano – scrive Lollobrigida sul suo profilo – che accompagnerà una delle più seguite squadre di Football Americano di New York». L’idea arriva dal Consorzio del Parmigiano Reggiano, che ha deciso di promuoversi con quel casco nella Nfl. Ma forse non aveva messo in conto che il ministro avrebbe voluto provare in prima persona il «casco forma» di formaggio. 🔗 Leggi su Open.online

